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Наряд на выпускной и школьная форма от белорусских производителей. Николай Ефимчик рассказал, что «Беллегпром» может предложить ученикам и родителям

10.06.2018 20:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Какую продукцию «Беллегпром» может предложить родителям школьников? Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик рассказал о товарах белорусских брендов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наряд на выпускной и школьная форма от белорусских производителей. Николай Ефимчик рассказал, что «Беллегпром» может предложить ученикам и родителям

Юлия Огнева, СТВ:
Николай Васильевич, вчера отгремели выпускные вечера. Я читала в прессе, что наряды белорусского производства не так просто было найти.

Наряд на выпускной и школьная форма от белорусских производителей. Николай Ефимчик рассказал, что «Беллегпром» может предложить ученикам и родителям

Николай Ефимчик, глава концерна «Беллегпром»:
Наряды белорусского производства можно найти. Я вчера как раз был на показе Людмилы Лабковой. Хочу сказать, что очень приличные наряды. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Удовлетворить всех молодых людей, которые хотят быть абсолютно оригинальными и хотят выглядеть так, как им хотелось бы, потому что у них знаменательный день, нет возможности. По всей вероятности, надо идти в бутики. Надо не забывать, что легкая промышленность ориентирована на производство для массового потребителя.

Наряд на выпускной и школьная форма от белорусских производителей. Николай Ефимчик рассказал, что «Беллегпром» может предложить ученикам и родителям

Юлия Огнева:
Выпускные выпускными, скоро новый учебный год. Вопрос, который волнует всех родителей – это школьная форма. Какова позиция концерна в этом вопросе?

Николай Ефимчик:
Позиция остается такой, какой была. Мы на протяжении нескольких последних лет порядка миллиона изделий даем школьной формы. В принципе, они все реализуются. По нашему предложению целый ряд производств уже работают над формой конкретных школ. Мы готовы дальше продолжать эту работу, что, собственно, и делаем. Форма в школе должна быть. Конечно, есть родители, которым это не очень нравится.

Наряд на выпускной и школьная форма от белорусских производителей. Николай Ефимчик рассказал, что «Беллегпром» может предложить ученикам и родителям

Юлия Огнева:
Что нужно сделать, если, например, школа совместно с родительским комитетом приняли решение о том, что они будут придерживаться единого стиля?

Николай Ефимчик:
Надо прийти на предприятие или к нам в концерн, мы расскажем, с кем надо посотрудничать. Сделать заказ. Этот заказ будет исполнен в любом количестве, в любых размерах, любых цветовых гаммах. Это сделать еще не поздно, потому что покупки начнутся в августе, время есть. Цикл технологический для производства нормального костюма при наличии готовой ткани обычно около 60 дней, поэтому все реально.

Большое интервью Николая Ефимчика программе «Неделя» читайте здесь

 
 
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