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Глава концерна «Беллегпром» назвал топ-3 самых дорогих белорусских брендов

10.06.2018 20:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Могут ли белорусские бренды конкурировать с зарубежными? Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик рассказал, сколько стоят белорусские бренды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глава концерна «Беллегпром» назвал топ-3 самых дорогих белорусских брендов

Юлия Огнева, СТВ:
На белорусский рынок приходят и дорогие бренды. Как с ними конкурировать?

Глава концерна «Беллегпром» назвал топ-3 самых дорогих белорусских брендов

Николай Ефимчик, глава концерна «Беллегпром»:
У нас нет озабоченности в вопросе, что они нас вытолкнут. Наш сегмент продаж – это средний плюс. Мы рассчитаны на массового потребителя, который хочет иметь недорогую, но комфортную и удобную, гарантированно качественную продукцию.

Юлия Огнева:
Сколько стоят белорусские бренды? Может быть, назовете топ-3 самых дорогих?

Николай Ефимчик:
Оценка дается достаточно системно. Самые дорогие бренды – это «Милавица», «Марко», «Белвест». Лет где-то 10 назад мы давали оценку. «Милавица» стоила более 21 миллиона долларов, в то время как «Купалинка» стоила всего лишь 5 миллионов. Хочу подчеркнуть, что это бренд, а не какая-то стоимость активов. Наши бренды имеют ценность.

Большое интервью Николая Ефимчика программе «Неделя» читайте здесь

 
 
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Новости Беларуси. Могут ли белорусские бренды конкурировать с зарубежными? Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик рассказал, сколько стоят...
 
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