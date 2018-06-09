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Глава концерна «Беллегпром» назвал топ-3 самых дорогих белорусских брендов
Новости Беларуси. Могут ли белорусские бренды конкурировать с зарубежными? Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик рассказал, сколько стоят белорусские бренды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Николай Ефимчик, глава концерна «Беллегпром»:
Юлия Огнева:
Николай Ефимчик:
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Новости Беларуси. Могут ли белорусские бренды конкурировать с зарубежными? Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик рассказал, сколько стоят...
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