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Николай Ефимчик рассказал, почему идущие на экспорт отечественные товары легпрома порой сложно найти на белорусском рынке

10.06.2018 20:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Экспорт белорусских товаров легкой промышленности с каждым годом возрастает. Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик рассказал, почему иногда товары, которые идут на экспорт, сложно найти на отечественном рынке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Ефимчик рассказал, почему идущие на экспорт отечественные товары легпрома порой сложно найти на белорусском рынке

Юлия Огнева, СТВ:
Я так понимаю, что экспортные поставки идут относительно неплохо?

Николай Ефимчик, глава концерна «Беллегпром»:
Да. Мы в прошлые два года приросли под 14 %. Сейчас у нас три месяца около 12 %.

Николай Ефимчик рассказал, почему идущие на экспорт отечественные товары легпрома порой сложно найти на белорусском рынке

Юлия Огнева:
В связи с экспортом, говорят, далеко не все модели в линейке можно купить на белорусском рынке. Так ли это?

Николай Ефимчик:
Здесь есть другая причина. Все думают, что идет на экспорт, а на родной рынок не дают. Это неправда. Продается одинаково на внутреннем рынке, и на внешнем. Просто иногда мы не угадываем элементарные вещи, что будет продаваться, а что нет. Зачастую не имеем ресурсов, чтобы повторить коллекцию. Это сейчас основное конкурентное преимущество всех европейских крутых производителей. Товар нужно произвести очень быстро и в том количестве, которое будет продано. Это основная задача, над которой мы сейчас работаем.

Большое интервью Николая Ефимчика программе «Неделя» читайте здесь

 
 
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Новости Беларуси. Экспорт белорусских товаров легкой промышленности с каждым годом возрастает. Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик рассказал,...
 
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