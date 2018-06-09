|
Николай Ефимчик рассказал, почему идущие на экспорт отечественные товары легпрома порой сложно найти на белорусском рынке
Новости Беларуси. Экспорт белорусских товаров легкой промышленности с каждым годом возрастает. Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик рассказал, почему иногда товары, которые идут на экспорт, сложно найти на отечественном рынке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Николай Ефимчик, глава концерна «Беллегпром»:
Юлия Огнева:
Николай Ефимчик:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Ефимчик рассказал, почему идущие на экспорт отечественные товары легпрома порой сложно найти на белорусском рынке
Новости Беларуси. Экспорт белорусских товаров легкой промышленности с каждым годом возрастает. Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик рассказал,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)