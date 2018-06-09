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«Моя кожа становится увлажненной и красивой»: девушка из Китая рассказала о белорусской косметике

10.06.2018 20:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В косметичке китаянки Таннии что ни тюбик, то с надписью «сделано в Беларуси». Привередливые в уходе за собой азиатки с удовольствием отдают предпочтение нашей косметике, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Моя кожа становится увлажненной и красивой»: девушка из Китая рассказала о белорусской косметике

Танниа Ли:
Эту косметику мне привозит мой белорусский друг. Такие косметические продукты найти в Китае очень сложно. Пробовала не только крем для рук, но и маску, и крем для лица. Мне все очень нравится! Моя кожа становится увлажненной и красивой.

«Моя кожа становится увлажненной и красивой»: девушка из Китая рассказала о белорусской косметике

Павел Лихачев – тот самый белорусский друг Таннии. Посылку из Беларуси с привычными продуктами ждет не только сам молодой человек. Дегустация наших угощений – одно из любимых развлечений его многочисленных китайских друзей.

«Моя кожа становится увлажненной и красивой»: девушка из Китая рассказала о белорусской косметике

Цян Жэн:
Я попробовал белорусское молоко, хлеб, шоколад, колбасы. Все здорово упаковано, красивое и очень вкусное.

«Моя кожа становится увлажненной и красивой»: девушка из Китая рассказала о белорусской косметике

Дэнг Дзы:
Я пил белорусское молоко. Оно отличается по вкусу от китайского. На вкус оно слаще.

 
 
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Новости Беларуси. В косметичке китаянки Таннии что ни тюбик, то с надписью «сделано в Беларуси». Привередливые в уходе за собой азиатки с удовольствием отдают...
 
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