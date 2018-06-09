|
«Моя кожа становится увлажненной и красивой»: девушка из Китая рассказала о белорусской косметике
Новости Беларуси. В косметичке китаянки Таннии что ни тюбик, то с надписью «сделано в Беларуси». Привередливые в уходе за собой азиатки с удовольствием отдают предпочтение нашей косметике, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Танниа Ли:
Павел Лихачев – тот самый белорусский друг Таннии. Посылку из Беларуси с привычными продуктами ждет не только сам молодой человек. Дегустация наших угощений – одно из любимых развлечений его многочисленных китайских друзей.
Цян Жэн:
Дэнг Дзы:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В косметичке китаянки Таннии что ни тюбик, то с надписью «сделано в Беларуси». Привередливые в уходе за собой азиатки с удовольствием отдают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)