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Пожар в жилом доме на ул. Брестской в Волковыске
10.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
9 июня в 7.20 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Волковыск по ул. Брестской.
В результате пожара повреждено имущество в пристройке (тумба для обуви), закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается, сообщает
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9 июня в 7.20 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Волковыск по ул. Брестской. В результате пожара повреждено...
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