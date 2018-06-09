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Пожар в жилом доме на ул. Брестской в Волковыске

10.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Пожар в жилом доме на ул. Брестской в Волковыске

9 июня в 7.20 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Волковыск по ул. Брестской.

В результате пожара повреждено имущество в пристройке (тумба для обуви), закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.

 
 
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9 июня в 7.20 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Волковыск по ул. Брестской. В результате пожара повреждено...
 
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