Михаил Русый: «Сотрудничество с Россией в агросекторе можно оценить на семёрку»

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«Никогда такого не было и вот – опять». Именно этими словами небезызвестного российского политика Евгения Примакова можно описать ситуацию с отечественным молоком.

Во вторник, на открытии выставки «Белагро» стало известно, что Россельхознадзор якобы нашёл нитраты в молоке шести наших предприятий. И наложил временное вето на поставки всей белорусской молочной продукции в таре более 2,5 литра. А также полностью запретил продукцию двух молокозаводов. Ситуация не нова. И потому Минсельхозпрод и курирующий аграрное направление вице-премьер Михаил Русый приступили к переговорному процессу. Вот что он рассказал прямо на выставке моему коллеге Александру Злобину во вторник.

Ваша оценка, на каком уровне сейчас находится сотрудничество с Россией в агросекторе? Если взять за критерий шкалу от 1 (всё хорошо) до 10 (полномасштабно).

Михаил Русый: Я думаю, что на крепкой семёрке мы стоим. Осталось доработать один элемент, о котором мы договорились с Гордеевым. Мы должны научиться зарабатывать друг на друге. Мы своё молоко можем перефасовать в банки. В Ярославской области есть сырный завод. Мы поставляем сливки, а они делают качественный сыр. Мы зарабатываем – они зарабатывают. Вот такое разделение труда должно быть.

Подробности – в видеоинформации