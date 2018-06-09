Леонид Заяц: «Надо более напористо работать по защите своих интересов»

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Любопытно, что Россия – единственная страна, у которой периодически возникают претензии к белорусской «молочке». В пятницу на «Белагро» мы поговорили с вернувшимся из Москвы министром сельского хозяйства.

Леонид Заяц: За последнее время очень много было таких примеров, когда договариваемся, а не выдерживаются условия договора с российской стороны. Мы видим, что бывает предвзятое отношение со стороны Россельхознадзора относительно наших предприятий. Необоснованные обвинения со стороны их специалистов. Это проявляется на молочных предприятиях, птицеводстве, может даже и подтасовываются результаты лабораторных исследований. Надо более напористо работать по защите своих интересов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия принимал Леонид Заяц принимал участие в «Контурах».