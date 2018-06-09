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Лукашенко: Беларусь поможет ШОС обеспечить продбезопасность
10.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белоруссия готова предоставить свои ресурсы и возможности для обеспечения продовольственной безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил в воскресенье президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на расширенном заседании саммита ШОС, сообщает
«Все главы государств здесь очень правильно говорили о безопасности, о стабильности нашей организации. Но ее никогда не будет, если люди элементарно не будут накормлены и одеты», – подчеркнул президент Белоруссии.
Лукашенко напомнил, что с вступлением в 2017 году Индии и Пакистана в ШОС ее пространство расширилось практически до четверти территории земной суши, на которой проживает почти половина населения мира. Поэтому, как отметил президент, полноценная обеспеченность продовольствием является важнейшим фактором дальнейшего процветания ШОС и укрепления безопасности в этом обширном регионе».
Лидер Беларуси также предложил создать специализированную экспозицию «АгрoШОС» на международном форуме аграриев
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Полноценная обеспеченность продовольствием является «важнейшим фактором дальнейшего процветания ШОС и укрепления безопасности в этом обширном регионе, считает...
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