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Лукашенко: Беларусь поможет ШОС обеспечить продбезопасность

10.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Белоруссия готова предоставить свои ресурсы и возможности для обеспечения продовольственной безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил в воскресенье президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на расширенном заседании саммита ШОС, сообщает ТАСС.

«Все главы государств здесь очень правильно говорили о безопасности, о стабильности нашей организации. Но ее никогда не будет, если люди элементарно не будут накормлены и одеты», – подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко напомнил, что с вступлением в 2017 году Индии и Пакистана в ШОС ее пространство расширилось практически до четверти территории земной суши, на которой проживает почти половина населения мира. Поэтому, как отметил президент, полноценная обеспеченность продовольствием является важнейшим фактором дальнейшего процветания ШОС и укрепления безопасности в этом обширном регионе».

Лидер Беларуси также предложил создать специализированную экспозицию «АгрoШОС» на международном форуме аграриев «Белагро».

Саммит ШОС проходит в китайском прибрежном городе Циндао 9-10 июня. По его саммита планируется подписание порядка 20 совместных документов, главным из которых станет Циндаоская декларация.



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Полноценная обеспеченность продовольствием является «важнейшим фактором дальнейшего процветания ШОС и укрепления безопасности в этом обширном регионе, считает...
 
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