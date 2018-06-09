Экскурсия по главной выставке белорусской агропромышленной недели «Белагро-2018»

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Щомыслица хоть и числится агрогородком, но такого количества машин, вещей и решений, связанных с сельским хозяйством, здесь ещё не видели. Да что здесь – приезжают из самой столицы. Благо – недалеко – всего три километра по Брестской трассе и сразу вывеска «Белагро-2018».

Первое, что бросается в глаза и приводит в благоговейный трепет – выставка сельхозтехники на открытой площадке – около трёхсот машин от отечественных и зарубежных производителей, от глубокого ретро, через современность в светлое будущее.

На которое как бы ненавязчиво намекает трактор-трансформер от МТЗ. Но если трансформеров на белорусских полях придётся всё же немного подождать, то вот эти комбайны уже второго поколения от «Гомсельмаша» пойдут в серию уже в самое ближайшее время. Его главная фишка – система подруливания. Суть в чём – первым проходом по полю управляет человек, а всеми последующими – уже сама машина. Это называется – система точного земледелия.

На крытых площадях выставки огромных машин не встретишь, чтобы их сюда затащить наверняка пришлось бы разбирать стенку. Зато здесь представлены самые продвинутые технологические решения. К примеру, вот это датское оборудование для экспресс-анализа сельхозпродукции.

А ещё здесь в буквальном смысле слюнки текут – львиная доля экспозиции под крышей – это именно пищевая продукция. Причём отечественная на 100%. Ну или почти на 100. То, о чём так долго говорили, наконец, произошло: шоколад «Президент» от «Коммунарки» наконец увидел свет. Правда, в продажу поступит только 12 июня.

Сельхоз-аксиома: чем лучше корова, тем лучше молоко. Уже в пятый раз на «Белагро» выбирают бурёнку №1 всея Беларуси. На этот раз победила Фиджи, не взирая на экзотическое имя, наша с вами соотечественница.

Главное впечатление от выставки: уж в чём в чём, а в молоке, да и вообще в сельском хозяйстве белорусы разбираются. Знают: каким образом хорошо поработать в поле, как после этого вкусно поесть, а если нужно, то и с соседями поделиться. Если они, конечно, не против.