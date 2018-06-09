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Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

10.06.2018 21:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Лето в 2018 году пришло в мае: практически все дни – солнечные, прогнозы о дожде не сбываются, прохладу приносит разве что ветер. Да, некоторое похолодание имеет место быть, но в целом лето такое, каким его ждешь, если любишь тепло и солнце, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

Самое время отдыхать на природе, но во многих районах введен запрет на посещение лесов. Например, вся Гомельская область. Ситуация не критическая, но очень опасная. Леса патрулируют егеря, с воздуха контроль ведет МЧС, милиция проводит рейды и штрафует.

Ситуацию никто не нагнетает, однако пылающие в соседней Украине леса – а это буквально считанные километры от белорусского Полесья – принуждают принимать такие меры. Ведь с пламенем сражаются даже в зоне отчуждения. Хроника горячих будней в сюжете Александра Добрияна.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

Жаркая пора пришла на Полесье. Для лесника Дмитрия Гавриленко лето – время особое: его участок примыкает к 100-тысячному Мозырю. К круглогодичным заботам о заготовке древесины, восстановлении леса и борьбе с вредителями сейчас прибавился «шашлычный десант». С пятницы по понедельник – время тушить мангалы.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

Дмитрий Гавриленко, лесник Криничанского лесничества Мозырского лесхоза:
После шашлыков огонь забывают тушить и уезжают. Дальше ветер свое дело делает. Пожары. Все приходится тушить.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

Дмитрий знает, о чем говорит – в лесу полтора десятка лет. Хорошо помнит, как в 2009 чей-то пикник на берегу Припяти закончился пожаром площадью в 190 гектаров. За три месяца без дождя лесная подстилка превращается в порох. И тогда лес горит с колоссальной скоростью: минуты превращаются в гектары пепелища. А уже сейчас в лесах юго-востока страны так сухо, что усыхают березы. Трава пожелтела еще пару недель назад.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

Александр Анучка, тракторист-лесник Криничанского лесничества Мозырского лесхоза:
Земля слишком сухая. Нужна влага, а ее нет. Даже плуг в землю не лезет, диски тоже. Сильно сухо.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

На посещение лесов ввели запрет во всем Гомельском регионе. Любая искра, окурок, спичка – мгновенный пожар. Лесники активно опахивают кварталы: минерализованные полосы и пожарные разрывы в случае беды минимизируют последствия. В этом убеждаемся буквально через пару часов.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

За ситуацией в лесах беспрестанно следят сотни видеокамер, дважды в сутки с воздуха ситуацию отслеживают вертолеты. Для ориентирования при тушении крупных пожаров по месту в воздух могут быть подняты и разведывательные квадрокоптеры. Но сегодня о горящей в лесу траве по старинке, позвонив на пульт лесной охраны, сообщил неравнодушный прохожий.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

Александр Добриян, СТВ:
Даже во время запрета физически перекрыть доступ в лес просто невозможно. Всегда остаются дороги, ведущие к дачным кооперативам или небольшим населенным пунктам. Именно они становятся источником риска. Брошенный на обочину окурок может привести к крупному пожару. Но в этом случае серьезных последствий удалось избежать. Во-первых, сработала минерализованная полоса – она не пустила огонь в глубь леса. Во-вторых, очаг был обнаружен оперативно.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

На охрану леса по всей стране ежедневно заступают 13 тысяч человек. Целая армия лесников.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

Николай Шарыга, главный лесничий Криничанского лесничества Мозырского лесхоза:
Нельзя из-за пожара терять ни одного гектара леса. И у нас есть все для этого – и люди, и техника, и механизмы.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

Главный враг леса вовсе не огонь, а человек, который его разводит. Поэтому в арсенале лесников есть еще и Административный кодекс. За посещение леса во время запрета грозит штраф до 25 базовых, и вдвое больше – в случае нанесения природе ущерба.

Однако предупреждения и штрафы ситуацию коренным образом не меняют годами. В Беларуси по-прежнему 9 из 10 лесных пожаров случаются по вине человека. Например, в Финляндии с ее лесистостью в 70 % территории этой проблемы просто не существует. Говорят, результат культуры и воспитания.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

 
 
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Новости Беларуси. Лето в 2018 году пришло в мае: практически все дни – солнечные, прогнозы о дожде не сбываются, прохладу приносит разве что ветер. Да, некоторое...
 
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