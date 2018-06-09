А что же наши?

В четверг в России стартует чемпионат мира по футболу. Месяц и один день с 14 июня по 15 июля в 11 городах соседней страны 32 сильнейших национальных команды мира будут сражаться за звание лучшей.

Сборной Беларуси там, увы, нет. Почему? Ответ на этот вопрос, вероятно, знает мой коллега – спортивный комментатор ОНТ Андрей Бондаренко.

Андрей Бондаренко: Сборная стабильно пропускает один большой турнир за другим. У нашей команды в отборах не получается абсолютно ничего. Нет не только лидера, который бы повёл за собой, но и нет футболистов, которые постоянно играют на высоком уровне.

Юрий Гроеров: Но ведь и при Кутузове, Глебе, Ромащенко мы тоже не пробивались на чемпионаты мира и Европы.

Андрей Бондаренко: Но тогда мы были к ним гораздо ближе. Сейчас не только у сборной Беларуси проблемы. Украина не попала на чемпионат. Сборная России на правах хозяев сыграет, но ей тоже мало что светит. Но чемпионат, уверен, получится интересным.

Игру номер один миллиарды болельщиков ценят именно за красоту. Футбол – это больше чем игра. А чемпионат мира – больше чем просто соревнования. Каждые четыре года в середине лета на всей планете «футбол» – самое популярное слово.

Этим болельщикам повезло, они ликуют – по хорошей цене удалось купить последние билеты. На сайте ФИФА за несколько дней до начала турнира появилось ещё 100 тысяч квитков, очередь за ними была расписана за несколько месяцев. Через четыре дня футбол охватит всю планету.

Принимать гостей чемпионата мира будут 11 городов от Сочи до Екатеринбурга. 12 красавцев-стадионов. Продано около двух с половиной миллионов билетов. В России уверяют, места хватит всем.

В Россию уже прилетели многие сборные, в том числе и главные фавориты: Испания, Аргентина (во главе с Месси), Португалию из самолёта вывел Криштьяну Роналду. Они приехали выиграть Кубок мира, ведь, наверняка, это их последний турнир. Позволят ли немцы посягнуть на звание лучшей команды планеты?

Франция и Бразилия – ещё два фаворита чемпионата мира только на подлёте. Их ждут завтра. Российским болельщикам, конечно, повезло увидеть мировых звёзд, но куда больше их волнует своя команда, которая пока играет плохо, а открывать турнир уже в четверг вечером игрой с Саудовской Аравией.

Если российские журналисты и болельщики сборную критикуют, и говорят, что она не готова к чемпионату мира. Что уж говорить нам. Наверное, и наш тоже шанс сыграть на чемпионате мира: принять у себя турнир.

Наш чемпионат мира нас ещё подождёт. Пока же всё готово к футбольному празднику в России. Чемпионат мира точно будет интересным: впервые на нём сыграет сборная Панамы. Как сыграет? Это уже другой вопрос. 64 матча за 30 дней – это лучшее время для тех, кто любит футбол. И стать это футбольное лето может ещё лучше, если всё же сможет сыграть пока травмированный, лучший футболист сезона Мохаммед Салах. Ведь в Египте считают, что когда играет фараон, весь мир должен встать и смотреть. Но ведь и так весь мир будет смотреть!