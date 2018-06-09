Что есть белорусского на чемпионате мира?

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Нельзя сказать, что белорусское участие в мундиале всего лишь судейское. Мы попытались составить символическую сборную, которая сыграла!

Итак, наше нападение: 133 автобуса МАЗ – в Казани будут перевозить болельщиков. Для любопытных укажу комплектацию. Городской автобус оборудован двигателем Mercedes Benz и коробкой-автомат. Внутри установлено 28 сидений, а всего салон вмещает 105 пассажиров. Есть пандусы. Современная система кондиционирования воздуха и четыре камеры, выводящие изображение на монитор водителя.

Белорусские строители возводили объекты и стадионы в городах, принимающих соревнования.

Наша защита – юная футболистка Ксения Яцынович. Именно на позиции защитника сыграет в одной из 32 интернациональных детских сборных, а юный спортивный журналист Иван Лозюк наравне с аккредитованной прессой сможет освещать не только детский турнир, но и все матчи чемпионата мира. Ребята победили в международном детском социальной проекте «Футбол для дружбы» .

На воротах – «Мяч победы». Это специальное мороженное, сделанное Минским хладокомбинатом №2 по заказу российской компании. Представляет собой 70 граммов качественного белорусского пломбира, плотно упакованного в хрустящую вафельку в виде мяча. Молоко, масло, яйца, сахар, рецептура и качество – наши, отечественные.

Ну и скамейка запасных – я имею в виду приезжающих в фан-зоны – безгранична. С территории Беларуси действует временный безвиз по паспорту болельщика.

Думаю, тактика и стратегия у отечественных предприятий верная. Вот бы ещё передать её нашим футболистам.