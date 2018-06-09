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Минску следует более активно отстаивать интересы своих предприятий на рынке РФ – глава Минсельхозпрода

10.06.2018 21:03 — Разное | Интерфакс  
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Минску во взаимодействии с Евразийской экономической комиссией следует более активно отстаивать интересы предприятий АПК на рынке России, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

"Нам надо целенаправленно, более напористо работать по защите своих интересов. И не только  нам. Но и Евразийской экономической комиссии, которая представляет интересы Беларуси, и министерству иностранных дел, и другим ведомствам", - сказал Л.Заяц в интервью телеканалу ОНТ.

"Надо отрабатывать взаимодействие с российской стороной", - добавил он.

По словам министра, во время его визита в Москву с российскими коллегами были отработаны пункты "дорожной карты" для снятия ограничений в отношении белорусской продукции.

В то же время, констатировал Л.Заяц, "за последнее время очень много таких примеров, когда договаривались, а не выдерживаются условия договора с российской стороны".

"Мы видим, что идет предвзятое отношение со стороны Россельхознадзора относительно наших предприятий, необоснованные обвинения со стороны его специалистов. Это проявляется на молочных предприятиях, предприятиях птицеводства.  Я бы сказал даже, может быть, даже подтасовываются результаты лабораторных исследований", - заметил министр.

Заместитель премьер-министра Михаил Русый в свою очередь выразил уверенность, что с приходом новой команды в правительство РФ, стороны смогут снять проблемные вопросы. "Вице-премьер Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - это опытные люди, не понаслышке знающие работу...Я думаю, что с такой командой будут выстроены нормальные отношения, которые позволят снять эти барьеры, во многом искусственные, и дать возможность людям зарабатывать спокойно и уверенно", - сказал М.Русый.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставки в Россию из Беларуси молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

В субботу Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год. Началом ее выполнения стало снятие запрета с трех предприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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