ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Минском наблюдали "зенитную дугу"

10.06.2018 23:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В паблике «ВКонтакте» ASTROBEL TEAM рассказали, как под Минском, в поселке Ратомка, наблюдали любопытное природное явление — так называемую «зенитную дугу».

Вот, что написали энтузиасты: «Можно ли увидеть радугу в ясном небе без дождя?! Еще как можно! Достаточно высоких перистых облаков и немного солнечного света!»


Здесь и далее фото ASTROBEL TEAM











Именно такое оптическое явление, как «зенитная дуга», можно было наблюдать 10 июня вечером в Ратомке на протяжении полутора часов.

«Явление сопровождалось паргелиями, частичным 22 градусным гало и верхней касательной к нему дугой, но самым для нас неожиданным было появление части 46 градусного гало! Гало то разгоралось, то затихало, но впечатления от этой необыкновенной красоты мощные!», — написали в ASTROBEL TEAM.

Читайте также:

Под Минском наблюдали серебристые облака. Возможно, их увидите и вы

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это радуга в ясном небе без дождя.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пострадать может кто угодно». Телефонное мошенничество в звонках из-за границы – как не попасться и найти преступников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
11.06.2018
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика