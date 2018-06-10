Автомобили Daimler проверят на уровень выбросов

Власти Германии приняли решение провести экспертизу почти миллиона машин автоконцерна Daimler на наличие вредных веществ в выхлопе автомобилей.

Причиной массовой проверки стало подозрение, что компания использует нелицензионное программное оборудование, которое очищает выхлопные газы.

Daimler готовит выступление 11 июня, на котором глава концерна Дитер Цетше представит разъяснения для немецких чиновников. Если автопроизводителя уличат в мошенничестве, то ему грозит штраф в размере €4 миллиардов.