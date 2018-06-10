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На свалку выбросили яйца, а из них вылупились цыплята (Видео)

11.06.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Забавный случай произошёл в Грузии. Птицефабрика в городе Марнеули отправила на свалку несколько сотен яиц, которые посчитали испорченными.

Об этом и забыли, если бы не погодные условия на полигоне. Яйца оказались в комфортной среде, как будто их высиживала курица. 

Благодаря стечению обстоятельств, из них вылупились сотни цыплят, которые разбежались по всему городу. Кто-то из местных жителей забирает их к себе, а другие снимают всё происходящее на камеру. 

 
 
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​Забавный случай произошёл в Грузии. Птицефабрика в городе Марнеули отправила на свалку несколько сотен яиц, которые посчитали испорченными.
 
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