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На свалку выбросили яйца, а из них вылупились цыплята (Видео)
Забавный случай произошёл в Грузии. Птицефабрика в городе Марнеули отправила на свалку несколько сотен яиц, которые посчитали испорченными.
Об этом и забыли, если бы не погодные условия на полигоне. Яйца оказались в комфортной среде, как будто их высиживала курица.
Благодаря стечению обстоятельств, из них вылупились сотни цыплят, которые разбежались по всему городу. Кто-то из местных жителей забирает их к себе, а другие снимают всё происходящее на камеру.
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Забавный случай произошёл в Грузии. Птицефабрика в городе Марнеули отправила на свалку несколько сотен яиц, которые посчитали испорченными.
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