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Самолёт ВВС США разбился у берегов Японии

11.06.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Американский истребитель F-15 потерпел крушение в районе Окинавы, сообщает агентство Киодо со ссылкой на властей страны.

Самолёт был приписан к военной базе ВВС США Кадэна. Известно, что неполадки у истребителя возникли сразу после взлёта. F-15 упал в море в 80 километрах от города Наха. Пилот успел катапультироваться. Его спасли силы самообороны Японии.

Пока неизвестно, что стало причиной крушения. Ведётся расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося. 

 
 
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​Американский истребитель F-15 потерпел крушение в районе Окинавы
 
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