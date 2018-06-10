Самолёт ВВС США разбился у берегов Японии

Американский истребитель F-15 потерпел крушение в районе Окинавы, сообщает агентство Киодо со ссылкой на властей страны.

Самолёт был приписан к военной базе ВВС США Кадэна. Известно, что неполадки у истребителя возникли сразу после взлёта. F-15 упал в море в 80 километрах от города Наха. Пилот успел катапультироваться. Его спасли силы самообороны Японии.

Пока неизвестно, что стало причиной крушения. Ведётся расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.