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Самолёт ВВС США разбился у берегов Японии
Американский истребитель F-15 потерпел крушение в районе Окинавы, сообщает агентство
Самолёт был приписан к военной базе ВВС США Кадэна. Известно, что неполадки у истребителя возникли сразу после взлёта. F-15 упал в море в 80 километрах от города Наха. Пилот успел катапультироваться. Его спасли силы самообороны Японии.
Пока неизвестно, что стало причиной крушения. Ведётся расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
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Американский истребитель F-15 потерпел крушение в районе Окинавы
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