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Жюри объявило победителя «Кинотавра»

11.06.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Конкурс проходил в Сочи со второго по 10 июня. Председателем жюри самого крупного кинофорума в России стал режиссёр Алексей Попогребский.

В этом году главный приз кинофестиваля получил фильм «Сердце мира» режиссёра Натальи Мещаниновой. Кроме этого, актёр Степан Девонин, сыгравший главную роль в картине, стал обладателем приза за лучшую мужскую роль.

Помимо всего прочего, жюри конкурса, в которое вошли актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актёр Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе и кинокритик Стас Тыркин, приняло решение, что картина «Сердце мира» достойна награды имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков.

 
 
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В этом году главный приз кинофестиваля получил фильм «Сердце мира» режиссёра Натальи Мещаниновой
 
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