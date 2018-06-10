Нетрезвый водитель сбил двух подростков в Чернях

Авария произошла вечером 10 июня в деревне Черни недалеко от Бреста. Об инциденте сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев.

Пьяный мужчина управлял автомобилем Opel, когда не справился с управлением и вылетел с дороги, а затем сбил мальчика и девушку 14-15 лет, которые ожидали маршрутное такси. Они живы, но получили тяжёлые травмы. Парень отделался ушибами ног, а у его спутницы открытый перелом голени.

Вместе с нетрезвым мужчиной в машине находились его жена и ребёнок. Сразу после ДТП водитель попытался перебраться на пассажирское сиденье, а за руль посадить свою жену.

К месту происшествия прибыли сотрудники ГАИ. Очевидцы сообщили инспекторам, что автомобилем управлял мужчина, однако тот начал дебоширить и доказывать обратное. Его задержали. Будет проведено освидетельствование.

К слову, улицы в Чернях не освещены, а пешеходная дорожка разделена с проезжей частью лишь разметкой. К счастью, никто не погиб, однако в будущем такой удачи может и не быть.