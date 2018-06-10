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Песчаный вихрь на трассе под Минском попал в объектив камеры

11.06.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Водитель смог запечатлеть на видео необычное природное явление. Своей находкой он поделился в Twitter.

Песчаный вихрь образовался 10 июня на трассе М1 в 60 километрах от столицы. Он никак не повлиял на движение. 

По словам экспертов, песчаный или пыльный вихрь чаще всего образуется в жаркую и малооблачную погоду. Это происходит из-за того, что земля нагревается солнечными лучами и с ней сталкивается холодный воздух.

Необычное природное явление может достигать в высоту до 20 метров, а скорость ветра внутри атмосферного явления превышает 8-10 метров в секунду. 

 
 
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​Водитель смог запечатлеть на видео необычное природное явление. Своей находкой он поделился в Twitter.
 
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