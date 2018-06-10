В Кобрине прошел велофестиваль «Viva РОВАР -2018»

Гостеприимный Кобрин уже второй раз принял велосипедистов всех возрастов с Бреста и соседней Польши.



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Разумеется, в фестивале приняло участие огромное количество местных жителей.

После сбора и регистрации участников выступили почетные гости и организаторы мероприятия. Ненавязчивое, с элементами игры и разминки выступление коллективов художественной самодеятельности подготовило присутствующих в ярких и красочных одеждах к главному событию дня.



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Около полутысячи любителей двухколесного транспорта в сопровождении сотрудников ГАИ совершили красочный велопробег по центральным улицам города. После пятикилометровой прогулки на велосипедах все желающие могли принять участие в многочисленных конкурсах. Среди них – самый необычный велосипед, лучший семейный и национальный костюм.



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Опытные велосипедисты показали мастерство вождения с препятствиями. Представители ОО БРСМ представили экологическую фотозону с аквагримом «Кобрин спасает климат планеты». Почетный спонсор фестиваля местный маслосырзавод угостил маленьких гостей мороженым, а зарегистрированым участникам была предоставлена скидка на пиццу Итальяна и на весь ассортимент продукции в нескольких городских кафе.