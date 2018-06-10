|
Международный легкоатлетический пробег "Дружба" Брест-Тересполь пройдет 16 июня 2018 года
11.06.2018 06:20 — Разное | Виртуальный Брест
Международный легкоатлетический пробег "Дружба" Брест-
Торжественное открытие состоится на стадионе "Брестский" в 10.30. Старт в 11.00 из г. Бреста (РБ) - финиш г.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный легкоатлетический пробег "Дружба" Брест-Тересполь пройдет 16 июня 2018 года. Торжественное открытие состоится на стадионе "Брестский" в 10.30. Старт в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)