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Международный легкоатлетический пробег "Дружба" Брест-Тересполь пройдет 16 июня 2018 года

11.06.2018 06:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Международный легкоатлетический пробег "Дружба" Брест- Тересполь пройдет 16 июня 2018 года. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56290.php

Международный легкоатлетический пробег "Дружба" Брест-Тересполь пройдет 16 июня 2018 года

Торжественное открытие состоится на стадионе "Брестский" в 10.30. Старт в 11.00 из г. Бреста (РБ) - финиш г. Тересполь (РП). 

Пробег проводится с целью поддержания дружеских отношений между народами Республики Беларусь и Республики Польша, развития приграничных связей и трансграничного сотрудничества в области спорта, а также популяризация здорового образа жизни.

Теги: Брест
 
 
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Международный легкоатлетический пробег "Дружба" Брест-Тересполь пройдет 16 июня 2018 года. Торжественное открытие состоится на стадионе "Брестский" в 10.30. Старт в...
 
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