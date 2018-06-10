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Водитель на трассе М1 заметил песчаный вихрь
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Днем 10 июня 2018 года минчанин Евгений ехал по трассе М1.
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news56288.php
Где-то за 60 км от Минска заметил в поле песчаный вихрь.
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