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Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим
11.06.2018 06:20 — Разное | Виртуальный Брест
Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим. Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано сегодня в Циндао, передает
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Документ заключен по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. От белорусской стороны подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Владимир Макей.
Напомним, ранее визы для белорусов
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В настоящее время в Беларуси действует безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая, также китайские граждане при наличии шенгенских виз могут воспользоваться пятидневным безвизовым режимом.
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Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим. Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов...
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