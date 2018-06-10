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В Слуцкой епархии открылись курсы по изучению Нового Завета

11.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцкой епархии открылись курсы по изучению Нового Завета

По благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония при Слуцком епархиальном управлении проходит Священного Писания Нового Завета, сообщается на сайте епархии. 

Бесплатные занятия проходят каждую пятницу в 18:00, в конференц зале по улице М. Богдановича, 9. Продолжительность занятия составляет 1,5-2 часа.

— Вход открыт не только для православных, но и для представителей иных конфессий и христианских движений, интересующихся традиционным православным толкованием Священного Писания, — говорится в сообщении.

Разбор Слова Божьего проводит специалист по изучению Библии учащийся Минской духовной семинарии Александр Степанович Яворский.

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По благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония при Слуцком епархиальном управлении проходит Священного Писания Нового Завета, сообщается на сайте...
 
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