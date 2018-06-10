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Прогноз по валютам: доллар подешевеет
Комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».
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– Другой внешний фактор – падение российского рубля.
В результате единственная подорожавшая за неделю валюта к белорусскому рублю – это евро. Он подорожал на 0,42%. Доллар подешевел на 0,38%. Российский рубль подешевел на 1,23%.
Снижение доллара и российского рубля потянуло стоимость валютной корзины вниз – она снизилась на 0,65%. На соответствующую величину укрепился белорусский рубль.
Характерно, что при этом стоимость валютной корзины обновила минимумы с начала текущего года и вернулась к значениям конца августа прошлого года.
На новой валютной неделе основным фактором будет укрепление евро к доллару. Сейчас на внешних рынках очень много внимания уделялось тому, что по доллару будет расти процентная ставка. Наконец рынки «вспомнили», что ожидается сворачивание операции количественного смягчения по евро.
Уже в обозримом будущем европейская валюта вступит в фазу ужесточения денежно-кредитной политики. Особенно с учетом того, что в Европе почти достигнута цель по инфляции – их таргет чуть ниже 2%.
На этом фоне евро стал восстанавливаться. Эта тенденция может быть продолжена.
Вторая тенденция, которая будет продолжена на новой валютной неделе – это снижение курса российского рубля.
В результате к концу валютной недели
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По итогам завершившейся валютной недели белорусский рубль значительно укрепился к корзине.
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