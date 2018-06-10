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Прогноз по валютам: доллар подешевеет

11.06.2018 06:50 — Разное | Myfin  
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Прогноз по валютам: доллар подешевеет
фото: Myfin.by

Комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

Прогноз по валютам: доллар подешевеет

Внешние факторы по-прежнему на завершившейся валютной неделе были определяющими для белорусского валютного рынка. Евро укрепился к доллару: с 1,17 до 1,18 доллара за евро, – отмечает аналитик.

– Другой внешний фактор – падение российского рубля.

В результате единственная подорожавшая за неделю валюта к белорусскому рублю – это евро. Он подорожал на 0,42%. Доллар подешевел на 0,38%. Российский рубль подешевел на 1,23%.

Снижение доллара и российского рубля потянуло стоимость валютной корзины вниз – она снизилась на 0,65%. На соответствующую величину укрепился белорусский рубль.

Характерно, что при этом стоимость валютной корзины обновила минимумы с начала текущего года и вернулась к значениям конца августа прошлого года.

На новой валютной неделе основным фактором будет укрепление евро к доллару. Сейчас на внешних рынках очень много внимания уделялось тому, что по доллару будет расти процентная ставка. Наконец рынки «вспомнили», что ожидается сворачивание операции количественного смягчения по евро.

Уже в обозримом будущем европейская валюта вступит в фазу ужесточения денежно-кредитной политики. Особенно с учетом того, что в Европе почти достигнута цель по инфляции – их таргет чуть ниже 2%.

На этом фоне евро стал восстанавливаться. Эта тенденция может быть продолжена.

Вторая тенденция, которая будет продолжена на новой валютной неделе – это снижение курса российского рубля.

В результате к концу валютной недели евро может подорожать до 2,37. Доллар может незначительно подешеветь до 1,99. Российский рубль может снизиться до 3,15 белорусских рублей за 100 российских.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам завершившейся валютной недели белорусский рубль значительно укрепился к корзине.
 
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