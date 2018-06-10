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Где посмотреть на Минск с высоты и выпить чашку кофе? Нашли семь подходящих заведений

11.06.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Если вы давно хотели поужинать или просто попить кофе на закате, наблюдая за городом с высоты, на помощь приходят заведения с панорамным видом. Фотокорреспондент TUT.BY Ольга Шукайло побывала в семи таких местах и показывает вам локации для красивых фото в Instagram.

Ember

Где: пр-т Победителей, 9 (седьмой этаж).

Когда: с 12.00 до 23.00, в пятницу и субботу до 24.00. В летнее время работает только терраса, но при плохой погоде функционирует и ресторан.

Дресс-код: как такового нет, но «пляжный» вариант не приветствуется.

Цена вопроса: капучино — 6 рублей, чайник (400 мл) чая — 7 рублей.

Примечание: практически такой же вид из окна вы найдете в более дорогом BAR:DOT XX1. Есть вариант и бюджетней — фудкорт c летней террасой торгового центра Galleria Minsk (6 этаж).



«Седьмое небо»

Где: пр-т Независимости, 11/2 (7 этаж). Важно: заведение пока работает только как зал для банкетов. Для всех посетителей ресторан заработает с открытием еще одного зала примерно в августе-сентябре.

Когда: с 12.00 до 00.00.

Дресс-код: нет.

Цена вопроса: капучино — 4 рубля 89 копеек. Чайниками чай не подают, чашка — 1 рубль 67 копеек.



«Панорама»

Где: ул. Сторожевская, 15 (22 этаж).

Когда: с 12.00 до 00.00, в пятницу и субботу — до 02.00. Перед посещением лучше позвонить, ресторан часто закрыт на спецобслуживание.

Дресс-код: как такового нет, но «пляжный» вариант не приветствуется.

Цена вопроса: капучино — 4 рубля 12 копеек, чайник чая (380 мл) — 3 рубля 47 копеек.



«Балкон»

Где: ул. Бобруйская, 6 (5 этаж Galileo).

Когда: ежедневно с 12.00 до 00.00.

Дресс-код: нет.

Цена вопроса: капучино — 3 рубля, чайничек чая (400 мл) — 3 рубля.



The View

Где: пр-т Победителей, 7а (28 этаж).

Когда: с 12.00 до 23.30.

Дресс-код: нельзя в спортивном костюме, шортах или любой пляжной одежде. В кроссовках можно.

Цена вопроса: капучино — 5 рублей, чайник чая (450 мл) — 5 рублей.



«Граф кафе»

Где: пр-т Независимости, 116 (22 этаж). Ресторан находится на территории обзорной площадки Нацбиблиотеки. Билет на обзорную площадку стоит 5 рублей.

Когда: ежедневно с 12.00 до 23.00.

Дресс-код: нет.

Цена вопроса: капучино — 4 рубля, чайник чая (450 мл) — 5 рублей.



Belvedere

Где: пр-т Победителей, 65 (ТЦ «Замок, 4 этаж).

Когда: с 11.00 до 23.00, в пятницу и субботу — до 00.00.

Дресс-код: нет.

Цена вопроса: капучино — 2 рубля 10 копеек, чайник чая (500 мл) — 3 рубля.



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Теги: Минск
 
 
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Фотокорреспондент TUT.BY Ольга Шукайло побывала в семи заведениях с панорамным видом и показывает локации для красивых фото в Instagram.
 
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