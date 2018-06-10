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Что делать, когда продавец обманул? Компетентный совет

11.06.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Купила в феврале  телефон в кредит. В магазине заверили, что обязательно к нему нужно взять чехол и стекло. Так как ничего этого в наличии не было, магазин заказал чехол и стекло через интернет-магазин. Спустя две недели привезли чехол. А стекло я по сей день жду.  Что делать и как вернуть деньги за стекло, которые вошли в сумму кредита? 



Начальник управления торговли и услуг  Гродненского горисполкома Надежда Гребень ответила, что предлагаемые продавцом платные услуги, связанные с продажей товаров, могут оказываться только с согласия покупателя. При приобретении товара в кредит заключаются два самостоятельных договора: розничной купли-продажи и кредитный. Договоры являются самостоятельными обязательствами, ответственность по исполнению их условий лежит на каждой из сторон. Расторжение договора розничной купли-продажи не влечет автоматического расторжения кредитного договора, для этого необходимо самостоятельно обращаться в банк. 


За то, что продавец не передал покупателю предварительно оплаченный товар, предусмотрена ответственность статьями Гражданского кодекса Республики Беларусь и  Закона «О защите прав потребителей». Если покупатель не получил товар, проданный ему в кредит, он вправе приостановить его оплату, в частности, внесение очередных платежей по рассрочке, отказаться от исполнения договора. Если продавец передал не весь товар, покупатель вправе приостановить оплату не предоставленной ему части. Если товар оплачен, продавец обязан передать его покупателю. 



Не получив товар, покупатель может предъявить требование продавцу в тех случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена предварительная оплата и она была внесена, а также, если таким договором оговорена оплата товара в кредит и покупатель его оплатил, несмотря на то, что не получил его. 
 

 
 
 
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Купила в феврале телефон в кредит. В магазине заверили, что обязательно к нему нужно взять чехол и стекло. Так как ничего этого в наличии не было, магазин заказал...
 
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