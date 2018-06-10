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Под Брестом пьяный сбил на остановке двоих подростков

11.06.2018 07:36 — Разное | Партизан  
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ДТП произошло вечером 10 июня 2018 года в деревне Черни, под Брестом.

По информации очевидцев, на которых ссылается «Виртуальный Брест», пьяный водитель ехал по Черням на автомобиле Opel, не справился с управлением, и сбил парня и девушку 14-15 лет, которые ожидали маршрутное такси на остановке.

Фактически, как говорят, детей припечатало к столбу. В автомобиле кроме водителя находилась его жена и ребёнок, при этом мужчина стал пересаживаться на пассажирское сиденье, вероятно, хотел избежать ответственности. На место водителя он решил посадить жену. Однако очевидцы всё рассказали сотрудникам ГАИ. При этом возникла некоторая потасовка, пьяный пытался доказать, что он здесь ни при чём, но как оказалось, происшествие видели другие люди, и не дали ему уйти от ответственности. Очевидно, сотрудникам ГАИ пришлось применить силу, чтобы утихомирить дебошира.

Оба пострадавших ребёнка госпитализированы. Парню повезло больше, отделался ушибами ног, а вот у девушки травмы посерьёзнее - открытый перелом голени.


Немаловажный момент - улицы летом в Чернях НЕ освещаются, а пешеходная дорожка конструктивно не отделена от проезжей части, только разметкой, и естественно, это очень опасно. не смотря на то, что данное ДТП произошло в более-менее светлое время суток - сумерки, но до беды недалеко, может быть теперь что-то изменится, и освещение появится в Чернях.


 
Теги: Брест
 
 
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ДТП произошло вечером 10 июня 2018 года в деревне Черни, под Брестом.
 
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