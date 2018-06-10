"Ваши выходки и плохо продуманная протекционистская политика вредят нашему международному положению и национальным интересам. Ваше мировоззрение не отражает американских идеалов. Друзьям и союзникам: не беспокойтесь, мистер Трамп − это "временное недоразумение". Америка, которой вы ее знали, вскоре вернется", − написал Бреннан в Twitter.





Отметим, критика экс-главы ЦРУ, который возглавлял ведомство при Бараке Обаме, стала ответом на резкие высказывания Трампа в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо после саммита G7.





Ранее сообщалось, что президент США отказался поддержать итоговое коммюнике саммита G7 из-за высказываний премьера Канады о пошлинах США. Он назвал действия Трюдо нечестными и слабыми, хотя Оттава отрицает обвинения Трампа.