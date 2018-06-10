Подростки из Сирии отдыхают в белорусском «Зубренке»

В Беларусь приехали дети из Сирии. Отдыхать ребята будут в самом знаменитом лагере страны «Зубрёнок». Многие из этих школьников потеряли родителей во время военных действий, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Лин Шахин 15, ее любимая игра футбол. На поле выходит при первой же возможности. К товарищескому матчу со школьниками из Беларуси готовится усердно.

«В футбол играю с детства. Когда мне грустно, футбол помогает поднять настроение. Я хочу заниматься и дальше, добиться успеха в спорте», – поделились Лин.

В Беларусь приехали 150 подростков из Сирии . Во время военных действий ребята потеряли родителей. На родине они живут в школе-интернате. Белорусские каникулы, считают специалисты, помогут сменить обстановку, отдохнуть и найти новый друзей.

«Они из разных городов Сирийско-Арабской республики. Проживают в интернатных учреждениях Алеппо и Дамаска. Самое главное – они сохранили оптимизм, они такие радостные и приветливые ребята. Работать с ними – одно удовольствие», – отмечает директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок» Надежда Онуфриева.

Не только отдыхают, но и поправляют здоровье. Ребята ходят на массаж, дышат соленым воздухом и пьют кислородные коктейли. Амару Хасану больше всего нравятся гидромассажные ванные. Вода – его любимая стихия: в Сирии мальчик занимается плаванием.



«Друзья и знакомые рассказывали, что в Беларуси много музеев. Но я пока туда не ходил. Здесь очень красиво, а в лагере интересно», – говорит подросток.

Ребята не только будут отдыхать в лагере, но также посетят Мирский и Несвижский замки, побывают в Минске, сходят в аквапарк.

Сейчас в белорусском «Зубрёнке» отдыхает уже третья группа детей из Сирии. Всего этим летом в Беларуси отдохнут около 300 школьников из САР.



