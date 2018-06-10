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Подростки из Сирии отдыхают в белорусском «Зубренке»
11.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларусь приехали дети из Сирии. Отдыхать ребята будут в самом знаменитом лагере страны «Зубрёнок». Многие из этих школьников потеряли родителей во время военных действий, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Лин Шахин 15, ее любимая игра футбол. На поле выходит при первой же возможности. К товарищескому матчу со школьниками из Беларуси готовится усердно.
В Беларусь приехали 150 подростков
Не только отдыхают, но и поправляют здоровье. Ребята ходят на массаж, дышат соленым воздухом и пьют кислородные коктейли. Амару Хасану больше всего нравятся гидромассажные ванные. Вода – его любимая стихия: в Сирии мальчик занимается плаванием.
«Друзья и знакомые рассказывали, что в Беларуси много музеев. Но я пока туда не ходил. Здесь очень красиво, а в лагере интересно», – говорит подросток.
Ребята не только будут отдыхать в лагере, но также посетят Мирский и Несвижский замки, побывают в Минске, сходят в аквапарк.
Сейчас в белорусском «Зубрёнке» отдыхает уже третья группа детей из Сирии. Всего этим летом в Беларуси отдохнут около 300 школьников из САР.
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В летнем лагере ребята отдыхают, занимаются спортом и поправляют здоровье.
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