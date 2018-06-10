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Около 200 пропавших без вести ищут после извержения вулкана Фуэго

11.06.2018 08:30 — Разное | ОНТ  
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Масштабная спасательная операция развернута в Гватемале. В списке жертв уже более ста человек.

И, скорее всего, цифры будут расти. Шансов найти выживших крайне мало. Возможности небольшого государства ограниченны. В отдалённых районах люди ведут поиски своими силами. Самое мощное за последние годы извержение Фуэго, начавшееся в минувшее воскресенье, затронуло около двух миллионов жителей страны. Власти Гватемалы хотят обратиться за помощью в ликвидации последствий к другим государствам. 

 
 
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​Масштабная спасательная операция развернута в Гватемале. В списке жертв уже более ста человек.
 
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