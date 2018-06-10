Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу провести вторую встречу на высшем уровне в Пхеньяне

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на второй раунд саммита США – КНДР в июле в Пхеньян, сообщают СМИ.

Отмечается, что приглашение содержится в письме, которое заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль 1 июня передал Трампу. Предварительно, обе стороны выразили готовность продолжать переговоры на высшем уровне.

Напомним, историческая встреча Ким Чен Ын и Дональда Трампа состоится 12 июня в Сингапуре. Оба лидера уже туда прибыли.