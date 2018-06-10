|
Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу провести вторую встречу на высшем уровне в Пхеньяне
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на второй раунд саммита США – КНДР в июле в Пхеньян, сообщают СМИ.
Отмечается, что приглашение содержится в письме, которое заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль 1 июня передал Трампу. Предварительно, обе стороны выразили готовность продолжать переговоры на высшем уровне.
Напомним, историческая встреча Ким Чен Ын и Дональда Трампа состоится 12 июня в Сингапуре. Оба лидера уже туда прибыли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на второй раунд саммита США – КНДР в июле в Пхеньян, сообщают СМИ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)