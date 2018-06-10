Главы МИД «нормандской четвёрки» встретятся в Берлине

С надеждой на мир. Новые шаги для урегулирования кризиса на Донбассе сегодня обсудят в «нормандском формате».

Министры иностранных дел Украины, России, Франции и Германии соберутся впервые после 15-месячного перерыва в Берлине. Закрытых тем на встрече нет. Наряду с прежними спорными вопросами (это отвод тяжёлых вооружений и прекращение огня), стороны обсудят введение миротворцев ООН на Донбассе. С инициативой собрать глав МИД «Нормандской четвёрки» выступил министр иностранных дел Германии. Недавно дипломат лично посетил Мариуполь и оценил ситуацию на востоке Украины.