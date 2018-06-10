Поставки молочной продукции из Беларуси на российский рынок возобновляются

Запрет снят! Соответствующее соглашение Минск и Москва подписали в субботу.

Одно условие – белорусская сторона должна ужесточить лабораторный контроль. Так, ограничения на поставки отменяются для четырёх отечественных предприятий, еще для трёх – восстановлено право экспорта. Напомним, введённый Россельхознадзором запрет касался молочной продукции в таре объёмом больше двух с половиной литров. Он действовал всего пять дней.