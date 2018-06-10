﻿ Отведать национальные угощения предлагают гурманам в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отведать национальные угощения предлагают гурманам в Беларуси

11.06.2018 08:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Без изысков, но от души! Эту неделю кафе и рестораны посвящают белорусской кухне. 

В меню самые популярные народные блюда. При этом повара постарались учесть вкусы всех. Для любителей вкусно покушать – окрошка, мачанка и мясные яства. Для тех, кто следит за фигурой – овощной салат по-домашнему рецепту. Белорусский гастрономический праздник проходит уже в 17 раз. К вкусной акции подключились более 70 заведений Минска.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Без изысков, но от души! Эту неделю кафе и рестораны посвящают белорусской кухне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Памужнелі нашы хлопцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика