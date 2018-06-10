Отведать национальные угощения предлагают гурманам в Беларуси

Без изысков, но от души! Эту неделю кафе и рестораны посвящают белорусской кухне.

В меню самые популярные народные блюда. При этом повара постарались учесть вкусы всех. Для любителей вкусно покушать – окрошка, мачанка и мясные яства. Для тех, кто следит за фигурой – овощной салат по-домашнему рецепту. Белорусский гастрономический праздник проходит уже в 17 раз. К вкусной акции подключились более 70 заведений Минска.