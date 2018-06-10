15 зон отдыха внесли в чёрный список в Беларуси

Эпидемиологи предупреждают! Отправляясь на пляж, будьте осторожны.

Под ограничения попали водоёмы в Брестской, Гомельской и Могилёвской областях. На 14 из них специалисты купаться не рекомендуют. На одном – вовсе запретили. Это пляж городского парка в Жабинке. И дело не только в качестве воды, но и в санитарном состоянии. Так, почти из 400 обследованных мест – пятая часть не соответствуют нормам.