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15 зон отдыха внесли в чёрный список в Беларуси
Эпидемиологи предупреждают! Отправляясь на пляж, будьте осторожны.
Под ограничения попали водоёмы в Брестской, Гомельской и Могилёвской областях. На 14 из них специалисты купаться не рекомендуют. На одном – вовсе запретили. Это пляж городского парка в Жабинке. И дело не только в качестве воды, но и в санитарном состоянии. Так, почти из 400 обследованных мест – пятая часть не соответствуют нормам.
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Эпидемиологи предупреждают! Отправляясь на пляж, будьте осторожны.
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