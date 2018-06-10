ГАИ будет пристально наблюдать за водителями общественного транспорта в Минске

Усиленный контроль на дорогах установят уже с этого дня.

Следить за тем, как водители соблюдают правила, инспекторы будут с помощью видеорегистраторов и фотофиксаторов. Особое внимание уделят и техническому состоянию транспортных средств.

Николай Абрамушин, старший инспектор ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска: «Контроль будет осуществляться не только, скажем так, специальными оснащёнными автомобилями ДПС, но и скрытый контроль. Будут в гражданской форме одежды сотрудники нести службу, контролировать соблюдение автобусами, в частности, водителями, управляющих ими, правил дорожного движения. Наступает летний период, период отпусков, каникул, в связи с чем эту операцию и решили провести для безопасности граждан».

Как показывает статистика, и в такой ответственной профессии не обходится без нарушений правил. Только с начала года по вине водителей автобусов произошло около десятка аварий, в результате которых пострадали люди. Среди самых распространенных нарушений – превышение скорости, проезд на красный свет и пользование мобильным телефоном во время движения.