Проведут «прямые линии»

11 июня с 9.00 до 11.00 по тел. 22-3-06 –ШАРКОВА Людмила Геннадьевна, директор ГУ «Червенский территориальный центр социального обслуживания населения», по вопросам порядка предоставления гражданам социальных услуг и различных видов помощи.

13 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 20-1-10 – СВИРИДОВИЧ Наталья Владимировна, председатель Червенского сельисполкома.

13 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 28-7-34 – СВЯДЫШ Наталия Николаевна, исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Червенского района.

13 июня с 10.00 до 13.00 по тел. (801713) 35-4-55 – ФИРСОВА Елена Владимировна, начальник управления налогообложения физических лиц инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району.