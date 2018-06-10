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Лукашенко: с сильным Китаем будет сильной и Беларусь

11.06.2018 — Разное | Раёны весник  
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С сильным Китаем будет сильной и Беларусь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилво время переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: с сильным Китаем будет сильной и Беларусь
«Нас очень радует, что мы безоговорочно поддерживаем друг друга в любой ситуации. Никогда не оглядываемся на реакцию и мнения других, когда речь идет о независимости и суверенитете государств. Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь, которая является вашим верным союзником», — сказал Александр Лукашенко.

Президент поздравил китайскую сторону с завершением председательства в Шанхайской организации сотрудничества и отметил, что прошедший саммит стал знаковым заседанием.

«Это пример, как надо проводить международные встречи. Это образец порядка, дисциплинированности и эффективности, поскольку каждый слышал друг друга, и каждый из нас мог высказаться и оценить другого. Это разительное отличие от других международных организаций, — обратил внимание глава государства. — ШОС — это детище Китая. Международный авторитет, который обрела организация, — свидетельство усиления роли вашей страны в мире. Мы как ваши искренние друзья всячески будем поддерживать эту организацию и все тенденции, которые будут происходить в ней».

В свою очередь Си Цзиньпин отметил активное участие Беларуси в саммитах Шанхайской организации сотрудничества. Он подчеркнул готовность Китая всегда быть надежным другом и партнером Беларуси. «Мы готовы соединить наше развитие с развитием Беларуси», — сказал Председатель КНР.

Си Цзиньпин также вспомнил свою первую встречу с Александром Лукашенко. «Мы с первого момента знакомства как давние друзья. Мы все время сверяем часы по вопросам развития отношений, тематике, представляющей взаимный интерес, постоянно придаем новый импульс развитию двусторонних отношений. Я готов и в дальнейшем поддерживать такие тесные контакты», — заявил лидер Китая.

БЕЛТА

 
Теги: знакомства
 
 
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С сильным Китаем будет сильной и Беларусь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилво время переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином на полях...
 
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