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Известные произведения мировой классики звучат у Большого театра оперы и балета

11.06.2018 08:48 — Разное | ОНТ  
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Звуки вальса над городом. Самые известные произведения мировой классики звучат у Большого театра оперы и балета. Концерт – для всех желающих.

Полчаса музыкальной терапии на свежем воздухе – на пользу не только взрослым, но и маленьким любителям классики. Не помешала аудитории и знойная погода – многочисленные слушатели заполнили всю площадь рядом с фонтаном. Открытые концерты – приятное дополнение к спектаклям.

Музыкальное наслаждение продлится – новый концерт под открытым небом оркестр Большого обещает устроить в ближайшее воскресенье. Главное, чтобы в культурную программу не вмешалась погода. 

 
 
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​​​Звуки вальса над городом. Самые известные произведения мировой классики звучат у Большого театра оперы и балета. Концерт – для всех желающих.
 
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