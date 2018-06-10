Звуки вальса над городом. Самые известные произведения мировой классики звучат у Большого театра оперы и балета. Концерт – для всех желающих.

Полчаса музыкальной терапии на свежем воздухе – на пользу не только взрослым, но и маленьким любителям классики. Не помешала аудитории и знойная погода – многочисленные слушатели заполнили всю площадь рядом с фонтаном. Открытые концерты – приятное дополнение к спектаклям.

Музыкальное наслаждение продлится – новый концерт под открытым небом оркестр Большого обещает устроить в ближайшее воскресенье. Главное, чтобы в культурную программу не вмешалась погода.