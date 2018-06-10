Долой черные точки! 10 очищающих масок, которые действительно работают

Поры быстро загрязняются, а воспаления на лице появляются чаще, чем обычно? Это нормально: в жару сальные железы начинают работать активнее. Но не значит, что с повышенным салоотделением и его последствиями не нужно бороться.

И в битве за чистую кожу нам помогут очищающие маски! Мы, как обычно, опробовали на себе уйму подобных продуктов — и выбрали для вас самые эффективные.

Одна из лучших (и при этом доступных по цене) очищающих масок — определенно Thermo Face Mask Hempseed Oil & Healing Earth от Aldo Vandini. Приставка «термо» в названии не только для привлечения внимания: маска действительно разогревается! Правда, в силу такого спецэффекта вряд ли подойдет тем, кто страдает от купероза.

Несмотря на глиняную основу, эта маска не застывает на коже и не сушит ее благодаря наличию в составе конопляного масла. Результат превзойдет все ожидания: помимо чистых пор вы получите питание и увлажнение.





Еще один не стягивающий кожу до состояния сушеного финика продукт — очищающая биомаска из линейки Pharmacos от Витэкс. По своим свойствам она очень похожа на Aldo Vandini, однако разогревающего эффекта не имеет и — в пересчете на саше — стоит в пару раз дешевле.

Биомаска неплохо очищает поры и благодаря салициловой кислоте в составе подсушивает имеющиеся воспаления. На очень проблемной коже сработает вряд ли, но для всех остальных типов подойдет отлично. И, к слову, ее очень удобно брать в ручную кладь в самолет — приятный бонус в период отпусков!





Маски «Магия глины» от L"Oreal — в буквальном смысле хит YouTube! В линейке их несколько, но, на наш взгляд, работают они абсолютно одинаково. Так что верить историям про мультимаскинг в данной ситуации не стоит: в магазине просто берите ту, что первой попалась под руку (а не все три).

По текстуре это вполне стандартные глиняные маски, полностью застывающие на коже. Они очищают поры, выравнивают цвет лица и слегка матируют — в общем, средства действительно хороши! Жаль только заканчиваются быстро: в упаковке всего лишь 50 мл.













А вот в Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask от Kiehl"s продукта почти в три раза больше, и расходуется эта маска крайне экономично: одной упаковки хватает на 6−7 месяцев! Так что свою цену она вполне оправдывает.

При нанесении маска слегка пощипывает, но никаких покраснений или раздражений после себя не оставляет — только абсолютно чистую кожу. Если у вас есть доступ к бренду Kiehl"s, крайне рекомендуем попробовать этот продукт.





Еще одна из категории небюджетных, но стоящих каждой копейки масок — Retexturizing Mask With Rose Clay от Origins. Изначально она не заявлена как очищающая, но именно с очищением справляется лучше всего — в частности, благодаря мягким скрабирующим гранулам в составе.

Противопоказание к использованию такой маски лишь одно: крайне чувствительная кожа. Для обладательниц таковой Retexturizing Mask может показаться слишком активной. Остальным же советуем присмотреться! Тем более что Origins доступен к заказу в Беларусь.





Не любите магазинные маски и хотите приобщиться к чему-то натуральному? Тогда попробуйте глину Гассул! Еще ее часто называют Рассул, но суть от этого не меняется: это традиционная марокканская глина, которая в вопросах очищения способна переплюнуть другие подобные средства.

Такая глина есть у многих производителей, от себя можем порекомендовать "СпивакЪ" и Organique. Разница лишь в цене и объеме продукта.









Завершает нашу подборку недавняя новинка от Garnier — черная тканевая маска «Очищающий уголь». Это не самый привычный формат для очищающих масок, и тем не менее он вполне рабочий: в составе эмульсии, которой пропитан материал, — ферменты, которые крайне мягко отшелушивают роговой слой.

После такой маски ваши поры вряд ли станут чище, зато черные точки и кожа в целом станут светлее. Бонусом «Очищающий уголь» отлично справляется с увлажнением и даже слегка матирует.



