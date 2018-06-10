Как мужчина ростом 135 см стал плейбоем и отцом двоих детей. Факты о Питере Динклэйдже

Сегодня Питеру Динклэйджу 49 лет! Давайте узнаем о правилах жизни и фактах биографии самого известного низкорослого актера, звезды «Игры Престолов».





От озлобленности к принятию

Питер родом из штата Нью-Джерси. Его мама Диана работала учительницей музыки, отец Джон Карл — страховым агентом. В детстве у Питера диагностировали ахондроплазию: его голова и торс продолжали расти, а рост конечностей замедлился. Рост Питера остановился на отметке в 135 см. В семье только он был особенным: младший брат и родители имели стандартный средний рост. Сверстники старались его унизить и обидеть, и им это удавалось. Мальчик стал вспыльчивым и замкнутым.

Питер неохотно вспоминает: «Я был озлоблен на мир и отгородился стеной цинизма. Но чем старше становишься, яснее понимаешь — ко всему нужно подходить с юмором. В итоге я осознал, что это не моя проблема, а проблема окружающих».

Учился Динклэйдж в частной католической школе для мальчиков. В пятом классе Питер сыграл главную роль в любительской постановке «Бархатный кролик» и имел такой успех у зрителей, что вписался в постоянный состав школьной театральной труппы. Это было, наверное, началом его актерской карьеры. Во всяком случае Питер понял, что ему нравится делать и что у него получается отлично.

После школы Питер Динклэйдж поступил в Беннингтонский художественный колледж. Учился с удовольствием и бесконечной самоотдачей. От цинизма не осталось и следа — с начала учебы, с первого курса его рост стал его изюминкой. Питер научился пользоваться этим.

Профессора его хвалили, студенты приняли. Питер вошел наконец в этот мир, как недостающая деталь паззла — хлоп! И он внутри событий: ходит по барам с друзьями, выступает с собственной панк-группой Whizzy.





Никаких гномов и накладной бороды!

Съемки начались только через несколько лет после колледжа, а первой по счету лентой — в 1995 году — была «Жизнь в забвении». Там Питер сыграл актера, который устал играть «карликовые» роли.

В то время Динклэйдж появлялся в сериалах, фильмах — в ролях второго плана, но они были такими яркими, что зритель (и режиссеры) непременно запоминали Питера.

Наконец и главная роль! В 2003 году вышел фильм «Станционный смотритель», где Динклэйдж исполнил роль отставного железнодорожника Финбара Макбрайда, карлика-затворника, терпящего насмешки окружающих. Роль принесла Питеру премию Гильдии киноактеров США (в номинации «Лучшая мужская роль»).

Карьера пошла вверх: участие в фильме «Маленькие пальчики» (где играли также Кейт Бекинсэйл, Мэтью Макконахи, Гэри Олдман), роль Ричарда III в пьесе Шекспира на сцене нью-йоркского Публичного театра. Затем постановка Чарли Кауфмана «Надежда покидает театр» (с Мэрил Стрип и Хоуп Дэвис).

Надо сказать, что в жизни Питер Динклэйдж старался сниматься в серьезных лентах и не раз отвергал предложения играть разных гномов. Но бывают и ошибки: в 2008-м он принял участие в съемках второй части «Хроник Нарнии», сыграв гнома. Ему так и не удалось разрушить стереотипный образ, актер был разочарован своей работой в ленте и не скрывал этого: «Я — птица другого полета. Такое дерьмо не для меня».

После ярких и многочисленных ролей Питера шутливо называли «самым знаменитым коротышкой Голливуда», и если требовался низкорослый персонаж, в первую очередь режиссеры разыскивали Питера Динклэйджа. Так что поиск героя на роль Тириона Ланнистера в «Игре престолов» завершился тем, что продюсеры сериала единодушно выдвинули кандидатуру Динклэйджа, даже без всяких проб.





Перед съемками Питер выставил свое условие: «Никакой накладной бороды! И обуви с загнутыми носами! Хочу играть личность!». А еще посоветовал на роль Серсеи свою подругу Лину Хиди.

Жеребец года и плейбой

После премьеры первого сезона фото Динклэйджа появилось на обложке Rolling Stones! Журнал Playboy назвал его «сексуальным красавчиком», издание GQ присудило почетное звание «Жеребца года - 2011». Слава пришла. С каждым сезоном сюжетная линия персонажа Динклэйджа становилась все шире, пока Тирион не выдвинулся на первый план.

Благодаря сериалу Динклэйдж берет «Эмми» и «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана. Звездные роли не завершаются: в перерывах между съемками 3 и 4 сезона «Игры престолов» Динклэйдж снимается в блокбастере «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Совсем недавно зрители смаковали киноленту «Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури», где также снимался Питер Динклэйдж.

Но у актера не только успешная карьера, но и счастливая семейная жизнь.





Любовь с первого женского взгляда

Уже больше 20 лет длится любовная история Питера и Эрики Шмидт. А познакомились они почти случайно в 1995 году, тогда Питера еще не накрыла актерская слава.

Эрика как-то пожаловалась на одиночество близкому другу драматургу Джонатану Марку Шерману, «мне даже не с кем сыграть в шахматы». Тот заглянул в записную книжку — его взгляд в растерянности остановился на фамилии Динклэйдж… Эрика сказала «а почему нет?».

Они сразу же понравились друг другу. Позже Эрика призналась, что влюбилась в Питера с первого взгляда. 10 лет пара встречалась, но говорили всем, что просто дружат. Но в итоге поженились, расписались в Лас-Вегасе и без шумихи отметили событие в кругу друзей и близких.

Питер совсем не скрывает нежных чувств к жене — часто появляется с Эрикой на мероприятиях, премьерах фильмов и сериалов.





О жене и детях

Эрика Шмидт — выпускница престижного колледжа Вассара, интеллектуалка, директор театра, лауреатка премии имени Люсиль Лортел в номинации «Лучший моноспектакль». Эрика не раз доверяла Питеру главные роли в своих постановках.

В 2011 году произошло счастливое событие — родилась дочь, которую решили назвать Зелиг. Это имя позаимствовали у персонажа комедии Вуди Аллена Леонарда Зелига. Зелиг словно хамелеон умел подстраиваться под окружающих, так что, кто знает, как повлияет имя на дочку Питера: возможно, она также станет актрисой? А в переводе с немецкого Зелиг (selig) означает «благословенная». К слову, малышка не унаследовала генетическую мутацию отца.









Сам Питер признался, что, став отцом, он увидел мир еще более ярким. И они повторили. Второй ребенок появился в сентябре 2017 г., когда Эрике исполнилось 42 года, а Питеру — 48. Надо отметить, что пресса до сих пор не разузнала ни пол второго ребенка, ни его имя.

Планы на «Звездные войны»

В 2019-м году выйдет последний сезон «Игры престолов», и, видимо, чтобы не заскучать, Питер задумался о своем участии в съемках очередных «Звездных войн». Об этом журналисты узнали случайно, во время интервью Динклэйдж, которое брали к выходу постапокалиптической кинодрамы «Я думаю, теперь мы одни» (режиссер Рид Морано). В этой картине Питер сыграл человека, оставшегося в одиночестве после гибели человечества.





Известно, что режиссер Рид Морано и Питер Динклэйдж уже встретились с представителями Lucasfilm (работающими над производством «Звездных войн»). Динклэйдж не скрыл от прессы, что мечтает сниматься в эпопее. Утечки информации (к сожалению или к счастью, не произошло), поэтому придется подождать еще год, так как выход 9-го эпизода «Звездных войн» запланирован на 2019-й.