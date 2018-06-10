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Мадонна заявила, что снова выходит замуж
11.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Американская поп-легенда Мадонна сообщила, что выходит замуж.
Данное сообщение певица опубликовала в Twitter, прикрепив свое фото в диадеме, фате и белом свадебном платье. До этого 59-летняя поп-звезда была замужем дважды: за Шоном Пенном и Гаем Ричи.
Кто новый избранник Мадонны, не сообщается. Однако не все поклонники поверили в заявление певицы. Некоторые считают, что это очередная выходка или образ для нового клипа.
Мадонна недавно купила дом в Португалии и переехала туда с четырьмя приемными детьми.
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Американская поп-легенда Мадонна сообщила, что выходит замуж. Данное сообщение певица опубликовала в Twitter, прикрепив свое фото в диадеме, фате и белом...
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