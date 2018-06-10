Алина Талай заняла третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

Белорусская бегунья Алина Талай стала третьей на этапе «Бриллиантовой лиги» в столице Швеции.

В беге на 100 метров с барьерами она показала результат 12,55 секунд. Второе место у Даниэль Уильямс из Ямайки – 12,48 секунд. Победа досталась Бриане Макнил из США – 12,38 секунд.

Напомним, на предыдущем этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло Алина Талай финишировала второй в забеге на 100 метров с барьерами. Следующий этап соревнований начнётся 30 июня в Париже.