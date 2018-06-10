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Лето в ударе: в понедельник синоптики обещают жару до 30 градусов

11.06.2018 08:59 — Разное | ОНТ  
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А лето в ударе, сообщают синоптики. Сегодня белорусов ждёт по-настоящему жаркий понедельник. Но стоит приготовиться к резким перепадам.

Если ещё утром температура за окнами будет около десяти градусов. То после обеда воздух накалится до 30 с плюсом. На западе страны жару умерят дожди. Местами ожидаются град и грозы, при этом ветер будет порывистым. В ближайшие дни тепло сохранится. 

 
 
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​А лето в ударе, сообщают синоптики. Сегодня белорусов ждёт по-настоящему жаркий понедельник. Но стоит приготовиться к резким перепадам.
 
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