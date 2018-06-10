Лето в ударе: в понедельник синоптики обещают жару до 30 градусов

А лето в ударе, сообщают синоптики. Сегодня белорусов ждёт по-настоящему жаркий понедельник. Но стоит приготовиться к резким перепадам.

Если ещё утром температура за окнами будет около десяти градусов. То после обеда воздух накалится до 30 с плюсом. На западе страны жару умерят дожди. Местами ожидаются град и грозы, при этом ветер будет порывистым. В ближайшие дни тепло сохранится.