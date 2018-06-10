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Поклон за подвиг трудовой

11.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Добрая слава о трудовых подвигах наших земляков жива и поныне. Лучшие из них были удостоены высшей награды СССР – ордена Ленина.  Среди них и доярка совхоза имени 60-летия Компартии Белоруссии – ныне ОАО «Агрофирма «Малеч» – Л.И. Якубович. Вместе с председателем Березовской районной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса С.В. Панасевичем и заместителем директора по общим вопросам агрофирмы В.Н. Дюком мы приехали в дом Любови Игнатьевны (на снимке), чтобы поздравить ее с 80-летним юбилеем. Добрые слова пожеланий, цветы и подарки очень расчувствовали женщину, которая в годы работы на Давыдовичской ферме ставила настоящие рекорды. За что и была отмечена тремя орденами, избиралась делегатом XXVII съезда КПБ и депутатом Верховного Совета БССР. Ее портрет украшал и районную Доску почета.

Любовь Игнатьевна работала продавцом, а ее муж бригадиром в совхозе. Однажды он рассказал, что группа коров осталась без постоянной доярки, а найти подходящего человека не удается. Тогда супруга и пошла к нему на выручку, сменив профессию.

Вместе они уже шестьдесят лет, вырастили троих замечательных детей, имеют шесть внуков и четыре правнука. Передовая доярка вспоминает имена таких известных руководителей, как П.Л. Лебедев, Л.И. Гурьев, С.Ф. Омелюсик, Е.В. Селеня, с которыми ее сводила судьба, и говорит об этих людях с уважением и восхищением.    

Пусть будут радостными и счастливыми дни и годы вашей жизни, дорогие Любовь Игнатьевна и Виктор Николаевич, и только добрые вести приходят в ваш гостеприимный дом.

Фото автора.

 

 
 
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Добрая слава о трудовых подвигах наших земляков жива и поныне. Лучшие из них были удостоены высшей награды СССР – ордена Ленина. Среди них и доярка совхоза имени...
 
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