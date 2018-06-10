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Юные тяжелоатлеты ДЮСШ г. Березы привезли солидный «боекомплект» медалей с областной спартакиады школьников

11.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Под руководством тренеров Максима Бирюка, Андрея Приходько и Дмитрия Самуты ребята успешно выступили на областной спартакиаде школьников 2002–2003 гг. р. и моложе, прошедшей в последние майские дни в г. Бресте.

Чемпионами стали Егор Гринько (весовая категория (в. к.) до 62 кг) и Маргарита Крыжановская (в. к. свыше 69 кг).

На вторую ступень пьедестала почета поднимались Кирилл Олехник (в. к. до

Дипломами третьей степени были удостоены Андрей Попко (в. к. до 56 кг), Евгений Салалайко (в. к. до 62 кг), Полина Смородинова (в. к. до 48 кг), Вероника Карпинчик (в. к. до 63 кг), Дарья Шпакова (в. к. свыше 69 кг).

Град медалей и море эмоций: неплохой задел для наступивших каникул!

На титульном фото: Егор Гринько (второй слева) и Евгений Салалайко (второй справа).

 
Теги: Брест
 
 
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Под руководством тренеров Максима Бирюка, Андрея Приходько и Дмитрия Самуты ребята успешно выступили на областной спартакиаде школьников 2002–2003 гг. р. и моложе,...
 
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