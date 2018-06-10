Прошедшая неделя в событиях

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11.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)
Вячеслав Шимчук, инженер по КИПиСА ОАО «Березовский сыродельный комбинат».
Положительные:
1. Долгожданный отпуск! Проведу время с семьей и встречусь с друзьями, которых давно не видел.
2. Удалось порыбачить. Скажу сразу, что езжу не за уловом, а чтобы отдохнуть и расслабиться.
3. На каникулы в гости приехала племянница, чему безумно рад!
Отрицательные:
1. «Ливерпуль» проиграл в финале Лиги чемпионов.
2. Уже второй раз подряд не удалось поддержать свою команду на «Играх разума».
3. Забыл поздравить друга с днем рождения. Но сделал это на следующий день. Лучше поздно, чем никогда!
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О «хорошем» и «похуже» рассказал инженер КИПиСА ОАО «Березовский сыродельный комбинат Вячеслав Шимчук.
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