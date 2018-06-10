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Прошедшая неделя в событиях

11.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Вячеслав Шимчук, инженер по КИПиСА ОАО «Березовский сыродельный комбинат».

Положительные:

1. Долгожданный отпуск! Проведу время с семьей и встречусь с друзьями, которых давно не видел.

2. Удалось порыбачить. Скажу сразу, что езжу не за уловом, а чтобы отдохнуть и расслабиться.

3. На каникулы в гости приехала племянница, чему безумно рад!

Отрицательные:

1. «Ливерпуль» проиграл в финале Лиги чемпионов.

2. Уже второй раз подряд не удалось поддержать свою команду на «Играх разума».

3. Забыл поздравить друга с днем рождения. Но сделал это на следующий день. Лучше поздно, чем никогда!

 
 
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О «хорошем» и «похуже» рассказал инженер КИПиСА ОАО «Березовский сыродельный комбинат Вячеслав Шимчук.
 
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