Прошедшая неделя в событиях

Вячеслав Шимчук, инженер по КИПиСА ОАО «Березовский сыродельный комбинат».

Положительные:

1. Долгожданный отпуск! Проведу время с семьей и встречусь с друзьями, которых давно не видел.

2. Удалось порыбачить. Скажу сразу, что езжу не за уловом, а чтобы отдохнуть и расслабиться.

3. На каникулы в гости приехала племянница, чему безумно рад!

Отрицательные:

1. «Ливерпуль» проиграл в финале Лиги чемпионов.

2. Уже второй раз подряд не удалось поддержать свою команду на «Играх разума».

3. Забыл поздравить друга с днем рождения. Но сделал это на следующий день. Лучше поздно, чем никогда!