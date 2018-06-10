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Обзор происшествий в Березовском районе за 28 мая – 4 июня

11.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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За обзорный период спасатели выезжали на пожар в д. Совино и доставали автомобиль из канала в Белоозерске, Березовским райотделом СК возбуждено 5 уголовных дел, в «скорую» поступило 318 обращений, зарегистрировано 14 ДТП.

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30 мая в 15.09 поступило сообщение о горении сухой растительности, что послужило причиной пожара в одном из домов на улице Советской в д. Совино Стригинского сельсовета. Огнем повреждены крыша и стены нежилого строения. Причина пожара устанавливается, по данному факту проводится проверка. 

3 июня в 21.32 спасатели ПАСЧ №2 г. Белоозерска выезжали на канал, где доставали из воды автомобиль «Пассат В5», водитель которого не справился с управлением.

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Как сообщило руководство Березовского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, за минувшую неделю возбуждены уголовные дела:

по факту хищения с территории кладбища на улице Пушкина в г. Березе во время благоустройства одного из захоронений ограды из нержавеющей стали;

в отношении уроженца аг. Спорово П. 1995 года рождения, который в магазине «Кооператор» из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, нанес несколько ударов кулаком в лицо  жителю г. Березы 1967 года рождения; 

в отношении неустановленного преступника, который с лестничной площадки дома №25 на улице Ленина в г. Березе похитил велосипед, причинив его владелице ущерб на сумму 200 рублей;

в отношении неустановленного лица, которое проникло во двор частного дома на улице Набережной в аг. Спорово, где похитило мобильный телефон стоимостью 200 рублей;

в отношении неустановленного преступника, который проник в один из домов на улице Белика в аг. Селец, откуда похитил водонагреватель, водяной насос, мойку из нержавеющей стали со смесителем, а всего имущества на 315 рублей.

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За минувшую неделю в отделение скорой и неотложной медицинской помощи поступило 318 обращений. В центральную районную больницу была доставлена одна роженица. Зарегистрировано одиннадцать случаев травм, один пострадавший в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован. Навеселе пребывали еще семеро граждан.  

Эх, дороги...

На прошлой неделе, с 28 мая по 3 июня, в Березовском районе зарегистрировано 14 ДТП, в одном из них пострадал человек.

Последнее происшествие произошло утром 2 июня в д. Здитово Споровского сельсовета. При обгоне водитель автомобиля «Рено-Меган» зацепил двигавшийся в попутном направлении мопед «Навигатор», в результате чего мопедист упал и получил телесные повреждения. Автомобилист скрылся с места аварии, но позднее его личность была установлена. Нарушителем оказался 27-летний житель Березы, ранее лишенный прав управления автомобилем. Пострадавший – 46-летний житель Белоозерска.

Нина КРУКОВИЧ.

Александр КОЗЛОВ, старший госавтоинспектор ОГАИ отдела внутренних дел Березовского райисполкома.

 
 
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За обзорный период спасатели выезжали на пожар в д. Совино и доставали автомобиль из канала в Белоозерске, Березовским райотделом СК возбуждено 5 уголовных дел, в...
 
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